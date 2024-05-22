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Эти сорта жёлтой малины для дачного участка не разочаруют садовода

Посадите жёлтую малину, которая отличается вкусом

2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Жёлтая малина — это один из самых популярных сортов малины, который не только радует своим вкусом, но и обладает множеством полезных свойств. Она отличается от обычной красной малины не только цветом, но и вкусом, ароматом и урожайностью. В этой статье мы расскажем о самых лучших сортах жёлтой малины, которые не разочаруют садовода.

Посадите жёлтую малину, которая отличается вкусом
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первым сортом, о котором хочется рассказать, является "Анн". Этот сорт малины был выведен в США и считается одним из самых популярных среди садоводов. Он отличается крупными и сочными плодами, которые имеют сладкий вкус с легкой кислинкой. Кусты "Анн" достигают высоты до 2 метров и обладают высокой устойчивостью к заболеваниям. Этот сорт малины отлично подходит для выращивания в средней полосе России.

Ещё одним популярным сортом жёлтой малины является "Херитэйдж". Он был выведен в Великобритании и отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Плоды этого сорта имеют красивый янтарный цвет и сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Кусты "Херитэйдж" достигают высоты до 1,5 метров и требуют обязательной поддержки.

Если вы ищете сорт малины с крупными и сладкими плодами, то обратите внимание на "Голден Куин". Этот сорт был выведен в Германии и отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Плоды "Голден Куин" имеют ярко-жёлтый цвет и сладкий вкус без кислинки. Кусты этого сорта достигают высоты до 2 метров и требуют обязательной поддержки.

Если вы предпочитаете малину с кисло-сладким вкусом, то обратите внимание на сорт "Жёлтая Леди". Он был выведен в России и отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Плоды этого сорта имеют красивый янтарный цвет и сладко-кислый вкус. Кусты "Жёлтой Леди" достигают высоты до 1,5 метров и не требуют обязательной поддержки.

Пробуем жёлтоплодные сорта малины. Сравниваем по вкусу, виду
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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