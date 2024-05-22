Картофельные шарики: нежное картофельное тесто с аппетитной начинкой из ароматного лука и яркой моркови

Представьте себе горячие, золотистые картофельные шарики, которые при каждом укусе лопаются, раскрывая свою секретную начинку. Мягкое и кремовое картофельное тесто и сочная начинка создают идеальное сочетание в этом блюде.
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain
Ингредиенты:
5 штук картофеля,
1 яйцо,
1 лук репчатый,
10 штук шампиньонов,
1 штука моркови,
1 столовая ложка растительного масла,
10 грамм сливочного масла,
соль (по вкусу),
перец (по вкусу).
Способ приготовления:
Отварите картофель и разомните его, добавьте взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте грибы, очистите и натрите морковь на терке, нарежьте лук мелко.
Обжарьте все ингредиенты на растительном масле: начните с лука, затем добавьте морковь и в конце грибы. Посолите по вкусу.
Используя картофельное тесто, сформируйте маленькие круглые лепёшки. На каждую лепёшку положите ложку начинки, затем аккуратно скатайте в шарик.
Повторите процесс, пока весь картофельное тесто не будет использовано.
Смажьте форму для запекания маслом и аккуратно выложите в нее шарики. Положите форму в морозилку на 30 минут.
Предварительно разогрейте духовку. Запекайте шарики до золотистой корочки.
Вот и всё! Ваши аппетитные картофельные шарики с начинкой готовы к подаче на стол. Они станут отличным гарниром или отдельным блюдом на вашем обеде или ужине. Приятного аппетита!
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