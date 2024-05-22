Картофельные шарики: нежное картофельное тесто с аппетитной начинкой из ароматного лука и яркой моркови

Картофельные шарики: готовим их с начинкой из грибов, лука и моркови

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе горячие, золотистые картофельные шарики, которые при каждом укусе лопаются, раскрывая свою секретную начинку. Мягкое и кремовое картофельное тесто и сочная начинка создают идеальное сочетание в этом блюде.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Ингредиенты:

5 штук картофеля,

1 яйцо,

1 лук репчатый,

10 штук шампиньонов,

1 штука моркови,

1 столовая ложка растительного масла,

10 грамм сливочного масла,

соль (по вкусу),

перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Отварите картофель и разомните его, добавьте взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте грибы, очистите и натрите морковь на терке, нарежьте лук мелко. Обжарьте все ингредиенты на растительном масле: начните с лука, затем добавьте морковь и в конце грибы. Посолите по вкусу. Используя картофельное тесто, сформируйте маленькие круглые лепёшки. На каждую лепёшку положите ложку начинки, затем аккуратно скатайте в шарик. Повторите процесс, пока весь картофельное тесто не будет использовано. Смажьте форму для запекания маслом и аккуратно выложите в нее шарики. Положите форму в морозилку на 30 минут. Предварительно разогрейте духовку. Запекайте шарики до золотистой корочки.

Вот и всё! Ваши аппетитные картофельные шарики с начинкой готовы к подаче на стол. Они станут отличным гарниром или отдельным блюдом на вашем обеде или ужине. Приятного аппетита!