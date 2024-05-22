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Картофельные шарики: нежное картофельное тесто с аппетитной начинкой из ароматного лука и яркой моркови

Картофельные шарики: готовим их с начинкой из грибов, лука и моркови

1:40
Еда

Представьте себе горячие, золотистые картофельные шарики, которые при каждом укусе лопаются, раскрывая свою секретную начинку. Мягкое и кремовое картофельное тесто и сочная начинка создают идеальное сочетание в этом блюде.

Картофельные шарики: готовим их с начинкой из грибов, лука и моркови
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 5 штук картофеля,
  • 1 яйцо,
  • 1 лук репчатый,
  • 10 штук шампиньонов,
  • 1 штука моркови,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 10 грамм сливочного масла,
  • соль (по вкусу),
  • перец (по вкусу).

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель и разомните его, добавьте взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Нарежьте грибы, очистите и натрите морковь на терке, нарежьте лук мелко.
  3. Обжарьте все ингредиенты на растительном масле: начните с лука, затем добавьте морковь и в конце грибы. Посолите по вкусу.
  4. Используя картофельное тесто, сформируйте маленькие круглые лепёшки. На каждую лепёшку положите ложку начинки, затем аккуратно скатайте в шарик.
  5. Повторите процесс, пока весь картофельное тесто не будет использовано.
  6. Смажьте форму для запекания маслом и аккуратно выложите в нее шарики. Положите форму в морозилку на 30 минут.
  7. Предварительно разогрейте духовку. Запекайте шарики до золотистой корочки.

Вот и всё! Ваши аппетитные картофельные шарики с начинкой готовы к подаче на стол. Они станут отличным гарниром или отдельным блюдом на вашем обеде или ужине. Приятного аппетита!

Вкусная ЗАКУСКА под фильм) Картофельные шарики или бомбочки с грибами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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