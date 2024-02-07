Сделайте необычный гарнир: подайте к ужину картофельные крокеты с сыром

Картофельные крокеты с сыром — это аппетитная и сытная закуска или гарнир, которую можно приготовить, жаря во фритюре. Это прекрасный способ сделать обычные картофельные блюда более интересными и вкусными.
Ингредиенты:
— 3-4 шт. картофеля,
-100 г твердого сыра,
-1 яйцо,
-1 столовая ложка муки,
-3 столовые ложки панировочных сухарей,
-200 мл растительного масла для фритюра,
-соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление
1. Сначала нужно отварить картофель до готовности, остудить и очистить его.
2. Затем натрите отварной картофель на тёрке и добавьте к нему натёртый сыр.
3. В эту смесь вбейте яйцо, добавьте соль и чёрный перец, после чего всё хорошо перемешайте до получения однородной массы.
4. Далее в смесь добавьте муку и вновь хорошо перемешайте.
5. Из получившейся массы формируйте небольшие шарики, которые затем обваливайте в панировочных сухарях. После этого обжаривайте крокеты во фритюре до золотистого цвета. Чтобы лишний жир ушёл, выкладывайте крокеты на бумажные салфетки.
Готовые картофельные крокеты с сыром могут быть поданы горячими с горчицей или соусом по вашему выбору. Они идеально подходят как закуска для праздничного стола или как гарнир к основному блюду. Приятного аппетита!
Источник: RussianFood.com
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