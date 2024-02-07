Сделайте необычный гарнир: подайте к ужину картофельные крокеты с сыром

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Картофельные крокеты с сыром: вкусный гарнир или самостоятельное блюдо

1:33
Еда

Картофельные крокеты с сыром — это аппетитная и сытная закуска или гарнир, которую можно приготовить, жаря во фритюре. Это прекрасный способ сделать обычные картофельные блюда более интересными и вкусными.

Картофельные крокеты с сыром: вкусный гарнир или самостоятельное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 3-4 шт. картофеля,

-100 г твердого сыра,

-1 яйцо,

-1 столовая ложка муки,

-3 столовые ложки панировочных сухарей,

-200 мл растительного масла для фритюра,

-соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

1. Сначала нужно отварить картофель до готовности, остудить и очистить его.

2. Затем натрите отварной картофель на тёрке и добавьте к нему натёртый сыр.

3. В эту смесь вбейте яйцо, добавьте соль и чёрный перец, после чего всё хорошо перемешайте до получения однородной массы.

4. Далее в смесь добавьте муку и вновь хорошо перемешайте.

5. Из получившейся массы формируйте небольшие шарики, которые затем обваливайте в панировочных сухарях. После этого обжаривайте крокеты во фритюре до золотистого цвета. Чтобы лишний жир ушёл, выкладывайте крокеты на бумажные салфетки.

Готовые картофельные крокеты с сыром могут быть поданы горячими с горчицей или соусом по вашему выбору. Они идеально подходят как закуска для праздничного стола или как гарнир к основному блюду. Приятного аппетита!

Источник: RussianFood.com

Вот так надо готовить КАРТОФЕЛЬНЫЕ КРОКЕТЫ с Сыром!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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