Корейские учёные совершили прорыв в медицине: им удалось создать беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств

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Учёные создали беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств

1:22
Наука

Исследователи из Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (Республика Корея) сделали значительное открытие в области имплантируемой биомедицинской электроники (IBE).

Учёные создали беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Они разработали метод ультразвуковой беспроводной передачи энергии (US-WPT) для зарядки внутренних устройств, решив проблему частой замены батарей.

Ключевым элементом нового метода является продолговатый ультразвуковой передатчик и приемник (OsUTR), который оптимизирует размеры пьезоэлектрического приемника в соответствии с профилем ультразвукового луча. Это значительно повышает эффективность зарядки. OsUTR обеспечивает выходную мощность 246,93 мВт/см², что в 6,588 раз выше предыдущих методов, позволяя быстро заряжать коммерческие батареи, сообщает Science Direct.

Эксперименты на живой ткани подтвердили успешность применения устройства. Этот подход к беспроводной зарядке может значительно улучшить стандарты лечения, уменьшая необходимость операций по замене батарей и расширяя возможности применения имплантируемых устройств, что в конечном итоге улучшает качество жизни пациентов и способствует прогрессу в области IBE.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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