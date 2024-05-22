Корейские учёные совершили прорыв в медицине: им удалось создать беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств

Учёные создали беспроводную зарядку для имплантируемых биомедицинских устройств

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (Республика Корея) сделали значительное открытие в области имплантируемой биомедицинской электроники (IBE).

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Они разработали метод ультразвуковой беспроводной передачи энергии (US-WPT) для зарядки внутренних устройств, решив проблему частой замены батарей.

Ключевым элементом нового метода является продолговатый ультразвуковой передатчик и приемник (OsUTR), который оптимизирует размеры пьезоэлектрического приемника в соответствии с профилем ультразвукового луча. Это значительно повышает эффективность зарядки. OsUTR обеспечивает выходную мощность 246,93 мВт/см², что в 6,588 раз выше предыдущих методов, позволяя быстро заряжать коммерческие батареи, сообщает Science Direct.

Эксперименты на живой ткани подтвердили успешность применения устройства. Этот подход к беспроводной зарядке может значительно улучшить стандарты лечения, уменьшая необходимость операций по замене батарей и расширяя возможности применения имплантируемых устройств, что в конечном итоге улучшает качество жизни пациентов и способствует прогрессу в области IBE.