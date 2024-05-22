Как легко вывести токсины из организма: полезно знать

Для очищения организма нужно пить отвар шиповника и ромашки

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Токсины — это яды, которые могут вызвать потенциальное отравление организма. В организме человека есть печень и почки, именно они фильтруют кровь, а вредные вещества выводятся с калом и мочой.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Что пить для очищения организма

Для очищения организма нужны специальные диеты для очищения, детокс-диеты с высоким содержанием клетчатки, соблюдение голодания, лечебное голодание. Нужен приём пробиотиков для нормализации микрофлоры кишечника и мягкого очищения.

Пейте достаточное количество воды — 30 мл на килограмм вашего веса для очищения. В период очищения в домашних условиях полностью исключите газированные напитки, кофе, крепкий чай. Можно пить заваренные зелёные чаи или просто воду.

Также рекомендуется ежедневно пить отвары шиповника, ромашки, пустырника, душицы, мяты.

Какие ягоды выводят токсины из организма

Особое внимание стоит уделить малине, клубнике, смородине и чернике. Они обладают схожими свойствами, являются ценным источником витаминов, обладают мочегонным эффектом и стимулируют выведение токсинов за счет активизации выделительной системы.