Эта разработка поможет улучшить качество медицинских протезов: российские ученые научились улучшать механические свойства сплава

Российские ученые разработали новый метод улучшения механических свойств сплава на основе циркония и ниобия, с целью соответствия медицинским стандартам прочности.
Исследование, опубликованное в журнале Transactions of the Indian Institute of Metals (TIIM), отмечает, что этот сплав может быть успешно применен в создании зубных имплантов, благодаря его биологической инертности и низкой вероятности вызова нежелательных реакций организма.
Традиционно используемый в атомной промышленности, сплав циркония и ниобия был адаптирован для медицинских целей благодаря совместным усилиям исследователей. Доцент кафедры металловедения и физики прочности НИТУ МИСиС Станислав Рогачев подчеркнул перспективность этого материала для изготовления зубных имплантатов и других протезов.
Исследования показали, что ротационная ковка при определенных температурах формирует сплав с ультрамелкозернистой структурой, увеличивая его прочность в 2,5 раза. Последующая термическая обработка стабилизирует структуру и увеличивает пластичность материала. Этот метод обработки открывает новые возможности для предприятий в области улучшения потребительских характеристик медицинской продукции.
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