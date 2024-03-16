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Эта разработка поможет улучшить качество медицинских протезов: российские ученые научились улучшать механические свойства сплава

Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов

Наука

Российские ученые разработали новый метод улучшения механических свойств сплава на основе циркония и ниобия, с целью соответствия медицинским стандартам прочности.

Российским ученым удалось улучшить сплав металла для медицинских протезов
Фото: Wikipedia by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование, опубликованное в журнале Transactions of the Indian Institute of Metals (TIIM), отмечает, что этот сплав может быть успешно применен в создании зубных имплантов, благодаря его биологической инертности и низкой вероятности вызова нежелательных реакций организма.

Традиционно используемый в атомной промышленности, сплав циркония и ниобия был адаптирован для медицинских целей благодаря совместным усилиям исследователей. Доцент кафедры металловедения и физики прочности НИТУ МИСиС Станислав Рогачев подчеркнул перспективность этого материала для изготовления зубных имплантатов и других протезов.

Исследования показали, что ротационная ковка при определенных температурах формирует сплав с ультрамелкозернистой структурой, увеличивая его прочность в 2,5 раза. Последующая термическая обработка стабилизирует структуру и увеличивает пластичность материала. Этот метод обработки открывает новые возможности для предприятий в области улучшения потребительских характеристик медицинской продукции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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