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Древние рукописи сбежавшей принцессы: ученые раскрыли тайну рукописей, которые использовали для укрепления переплетов книг в XVI-XVII веках

Ученые обнаружили использованные для укрепления книг древние рукописи XVI века

1:50
Наука

В региональном архиве города Алкмар в Северной Голландии ученые обнаружили необычные рукописи, использованные для укрепления переплетов книг XVI-XVII веков.

Ученые обнаружили использованные для укрепления книг древние рукописи XVI века
Фото: Wikipedia by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти рукописи, обнаруженные внутри старых книг, оказались старше самих изданий и содержали цитаты из латинской псалтыри с древнеанглийскими толкованиями. Интерес к этой находке возник, поскольку древнеанглийский язык использовался в период между 500 и 1100 годами, что делает эти рукописи уникальным историческим артефактом.

Дальнейшие исследования показали, что рукописи датируются XI веком. Ученые считают, что в средневековье пергамент, на котором были написаны эти рукописи, был дорогим материалом, и поэтому переплетчики предпочитали использовать старые рукописи для укрепления переплетов. Однако, то, что было простым расходным материалом для переплетчиков прошлого, сегодня представляет огромный интерес для исследователей, сообщает Anglo-Saxon England.

Существует две гипотезы относительно происхождения рукописей. Первая гипотеза предполагает, что они могли принадлежать английской принцессе Гунхильде, которая бежала на континент после нормандского завоевания 1066 года. Согласно этой гипотезе, Гунхильда могла принести с собой свою псалтырь с древнеанглийскими толкованиями.

Вторая гипотеза предполагает, что рукописи могли быть частью артефактов, конфискованных кальвинистами в 1580 году из Собора Святого Донациана в Брюгге, где Гунхильда пожертвовала свои сокровища перед своей смертью в 1087 году. Эта гипотеза поддерживается тем, что последний раз псалтырь с древнеанглийскими толкованиями видели в 1561 году и описывали его ровно так же, как и находку в Алкмаре.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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