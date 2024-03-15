На этот раз ИИ поможет людям с нарушениями голоса: ученые разработали чудо-пластырь, который преобразует движения мышц горла в связную речь

Исследователи представили инновационный лейкопластырь, который поможет людям, страдающим от нарушений голоса, вернуть себе способность говорить.
Этот революционный пластырь, о котором подробно рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications (NC), использует возможности искусственного интеллекта для интерпретации движений мышц горла, преобразуя их в связную речь.
В отличие от традиционных устройств, используемых для подобных целей, таких как электроларингоскопы, этот пластырь работает без необходимости улавливать вибрации голосовых связок. Вместо этого он приклеивается к коже и использует движения мышц гортани для генерации электрических сигналов, которые затем анализируются и преобразуются в речевые паттерны сложным алгоритмом машинного обучения.
Пластырь, размером с крупную монету и весом всего семь граммов, отличается водонепроницаемым дизайном и гибкой текстурой, напоминающей резиновую перчатку.
В ходе испытаний с участием восьми добровольцев, не страдающих нарушениями речи, пластырь продемонстрировал впечатляющую точность предсказания произнесенных фраз, включая такие распространенные выражения, как "Счастливого Рождества" и "Я люблю тебя", — около 95 %. Хотя существуют проблемы с различением некоторых слов с похожими движениями мышц горла, патч компенсирует их, анализируя контекст всего предложения.
Несмотря на многообещающие результаты, патч пока находится на стадии прототипа и требует предварительно записанных фраз для воспроизведения, что ограничивает его немедленное применение.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.