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На этот раз ИИ поможет людям с нарушениями голоса: ученые разработали чудо-пластырь, который преобразует движения мышц горла в связную речь

NC: разработан пластырь для людей с нарушениями голоса на основе ИИ

1:37
Наука

Исследователи представили инновационный лейкопластырь, который поможет людям, страдающим от нарушений голоса, вернуть себе способность говорить. 

NC: разработан пластырь для людей с нарушениями голоса на основе ИИ
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Этот революционный пластырь, о котором подробно рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications (NC), использует возможности искусственного интеллекта для интерпретации движений мышц горла, преобразуя их в связную речь.

В отличие от традиционных устройств, используемых для подобных целей, таких как электроларингоскопы, этот пластырь работает без необходимости улавливать вибрации голосовых связок. Вместо этого он приклеивается к коже и использует движения мышц гортани для генерации электрических сигналов, которые затем анализируются и преобразуются в речевые паттерны сложным алгоритмом машинного обучения.

Пластырь, размером с крупную монету и весом всего семь граммов, отличается водонепроницаемым дизайном и гибкой текстурой, напоминающей резиновую перчатку.

В ходе испытаний с участием восьми добровольцев, не страдающих нарушениями речи, пластырь продемонстрировал впечатляющую точность предсказания произнесенных фраз, включая такие распространенные выражения, как "Счастливого Рождества" и "Я люблю тебя", — около 95 %. Хотя существуют проблемы с различением некоторых слов с похожими движениями мышц горла, патч компенсирует их, анализируя контекст всего предложения.

Несмотря на многообещающие результаты, патч пока находится на стадии прототипа и требует предварительно записанных фраз для воспроизведения, что ограничивает его немедленное применение.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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