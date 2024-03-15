Человеческий мозг вновь удивил ученых: исследователи раскрыли процессы, которые происходят у нас в голове во время мечтаний

Исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет значимый шаг в понимании того, как мозг функционирует во время мечтаний.
Ученые из Стенфордского университета и Бостонской детской больницы сфокусировались на исследовании активности нейронов в зубчатой извилине гиппокампа в головном мозге во время мечтаний.
Исследователи обнаружили, что в периоды мечтаний мозг активирует синхронизированные импульсы возбуждения в зубчатой извилине, что не наблюдается во время бодрствования. Это свидетельствует о том, что зубчатая извилина играет ключевую роль в обработке информации во время мечтательного состояния. Эта активация влияет на способность мозга ориентироваться в окружающей среде и быстро адаптироваться к новым стимулам.
Кроме того, исследование показало, что эти же процессы, происходящие в зубчатой извилине, поддерживают ассоциативную память. Это означает, что мозг во время мечтаний не только обрабатывает текущую информацию, но и связывает ее с предыдущими воспоминаниями, создавая более целостное представление о происходящем.
Открытия этого исследования указывают на то, что мозг обладает удивительной способностью переключаться между мечтаниями и реальностью, а также адаптироваться к различным ситуациям.
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