ИИ все сделает за вас: Amazon представил новую функцию, позволяющую продавцам использовать чужие сайты для создания страницы своего товара

Amazon представил новую функцию, использующую искусственный интеллект, чтобы упростить процесс продаж на их платформе.
Теперь продавцам достаточно вставить ссылку на внешний сайт, и генеративный ИИ автоматически создаст страницу товара на Amazon, извлекая необходимую информацию, такую как описания и изображения, с этого сайта, сообщает Ferra.Ru.
Вице-президент Amazon Мэри Бет Уэстморленд отмечает, что целью этой новой функции является экономия времени продавцов при размещении объявлений о продаже. Однако Amazon также обращает внимание на соблюдение авторских прав, предупреждая продавцов о необходимости иметь соответствующие права или лицензии на контент, на который они ссылаются.
Эта функция уже внедрена и скоро станет доступна продавцам в США. Уэстморленд отмечает положительную реакцию продавцов на предыдущие инструменты искусственного интеллекта, разработанные Amazon.
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