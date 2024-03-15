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ИИ все сделает за вас: Amazon представил новую функцию, позволяющую продавцам использовать чужие сайты для создания страницы своего товара

Amazon откроет возможность продавцам использовать ИИ для создания страниц товара

0:57
Наука

Amazon представил новую функцию, использующую искусственный интеллект, чтобы упростить процесс продаж на их платформе.

Amazon откроет возможность продавцам использовать ИИ для создания страниц товара
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Теперь продавцам достаточно вставить ссылку на внешний сайт, и генеративный ИИ автоматически создаст страницу товара на Amazon, извлекая необходимую информацию, такую как описания и изображения, с этого сайта, сообщает Ferra.Ru.

Вице-президент Amazon Мэри Бет Уэстморленд отмечает, что целью этой новой функции является экономия времени продавцов при размещении объявлений о продаже. Однако Amazon также обращает внимание на соблюдение авторских прав, предупреждая продавцов о необходимости иметь соответствующие права или лицензии на контент, на который они ссылаются.

Эта функция уже внедрена и скоро станет доступна продавцам в США. Уэстморленд отмечает положительную реакцию продавцов на предыдущие инструменты искусственного интеллекта, разработанные Amazon.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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