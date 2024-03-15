Чудотворные бактерии из озер Тибета: российские и китайские ученые обнаружили ценную основу для создания новых антибиотиков

Группа ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) в России в сотрудничестве с коллегами из Китая обнаружила потенциально ценные бактерии, способные производить антибиотики, в почвах и соленых озерах на Тибетском нагорье.
Один из авторов исследования Дмитрий Лукьянов подчеркнул, что их работа направлена на поиск новых видов антибиотиков, особенно в регионах, малонаселенных и труднодоступных, как Тибетское нагорье.
Образцы бактерий были отправлены в Пекинскую ключевую лабораторию противомикробных агентов для более детального анализа и подтверждения. Результаты подтвердили предположения ученых о возможности использования этих бактерий для создания новых антибиотиков, сообщает Planet Today.
Несмотря на то, что некоторые из антибиотиков, вырабатываемых этими бактериями, уже известны миру, исследователи надеются обнаружить и другие, ранее неизвестные соединения, которые могут иметь значительный потенциал в борьбе с инфекционными заболеваниями и резистентностью к антибиотикам.
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