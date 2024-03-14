Смертельный поцелуй в каменном веке: шведские ученые назвали самую распространенную угрозу для здоровья древних скандинавов

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Scientific Reports: в каменном веке среди скандинавов были распространены бактерии, вызывающие пищевое отравление

1:16
Наука

Исследование, проведенное учеными из Стокгольмского университета и Шведского музея естественной истории, предоставило глубокий взгляд на микробную экологию скандинавского каменного века.

Scientific Reports: в каменном веке среди скандинавов были распространены бактерии, вызывающие пищевое отравление
Фото: Openverse by hans s is licensed under CC BY-ND 2.0

Путем анализа микробиома 38 образцов из древних сообществ охотников-собирателей и неолитических фермерских поселений, исследователи выявили 660 видов микробов, активно циркулировавших в том времени.

Среди наиболее распространенных микроорганизмов были Yersinia enterocolitica и Salmonella enterica, известные своей способностью вызывать пищевое отравление. Эти бактерии, которые сегодня часто рассматриваются как обыденные проблемы, в условиях каменного века могли стать серьезной угрозой из-за отсутствия эффективных методов лечения, сообщает Scientific Reports.

Несмотря на наличие Yersinia pestis, вызывающей чуму, исследователи подчеркивают, что болезни, передаваемые через пищу, были более распространены и, следовательно, представляли более серьезную угрозу для древних обществ. Ученые подчеркнули роль социальных практик, таких как поцелуи, в передаче инфекций, отмечая примеры, такие как распространение простого герпеса 1, который по сей день остается одним из самых распространенных вирусов в мире.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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