Спящие вулканы оказались опаснее для климата, чем извергающиеся

Учёные подсчитали экологический вред спящих вулканов

Спящие вулканы выбрасывают в атмосферу несметные количества серы, обнаружили учёные из Вашингтонского университета. О своём открытии они сообщили в Geophysical Research Letters.

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Исследователи изучили ледяные керны, извлечённые в центре Гренландии, по которым можно понять состав воздуха в Арктике с 1200 по 1850 год. Выяснилось, что за долгие годы спящие вулканы выделяют больше сернистого газа, чем выбрасывается во время бурных, но кратковременных извержений.

"Пассивная дегазация выбрасывает в атмосферу в 10-30 раз больше серы в десятилетнем масштабе времени, чем извержения", — уточнила автор исследования Урсула Йонгеблед.

Раньше выделяемым спящими вулканами газам вообще не придавали значения, потому что их не видно на спутниковых снимках, а основным источником серы в атмосфере, кроме человека, считался фитопланктон. Теперь же оказалось, что вулканы его превосходят, что, кстати, может объяснять, почему Арктика нагревается быстрее нижних широт.

Впрочем, влияние вулканической деятельности на климат нельзя оценить однозначно. Согласно другому исследованию, опубликованному в том же журнале, сера образует в атмосфере отражающие аэрозоли, компенсирующие антропогенное потепление примерно на 20%.