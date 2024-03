Спящие вулканы оказались опаснее для климата, чем извергающиеся

Спящие вулканы выбрасывают в атмосферу несметные количества серы, обнаружили учёные из Вашингтонского университета. О своём открытии они сообщили в Geophysical Research Letters.

Фото: PxHere by juant33 is licensed under CC0