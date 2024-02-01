Мощнее взрыва в Хиросиме: почему извержение вулкана в 2022 году никому не навредило

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Ученые обнаружили причину отсутствия последствий мощнейшего извержения вулкана в 2022 году

2:11
Наука

Ученые провели детальное исследование последствий трехэтапного извержения подводного вулкана в архипелаге Тонга, которое произошло 15 января 2022 года.

Ученые обнаружили причину отсутствия последствий мощнейшего извержения вулкана в 2022 году
Фото: Openverse by European Space Agency is licensed under CC BY-SA 3.0

Используя разнообразные данные, включая спутниковые снимки и информацию с дронов, они воссоздали цифровую симуляцию происходящего. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, позволили ученым отследить движение огромных волн, вызванных мощными подводными взрывами, по побережьям десяти островов архипелага.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга Хаапай, находящийся к северу от главного острова Тонгатапу, представляет собой подводный вулкан, чьи края кальдеры (кратера) видны только над поверхностью воды в виде двух необитаемых островков. Извержение, произошедшее в январе 2022 года, было описано как самое мощное в XXI веке. Столб пепла поднялся на высоту до 58 километров, превышая уровень стратосферы, а цунами, вызванные извержением, достигли берегов Японии, Южной, Центральной и Северной Америки.

Согласно оценкам ученых, третий этап извержения был равносилен энергии взрыва 15 мегатонн тринитротолуола, что примерно в тысячу раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Уже спустя минуту после этого выброса энергии волны высотой 85 метров достигли северной оконечности кальдеры, а высота волн на южном конце составила 65 метров. Через 20 минут волны высотой 45 метров достигли побережья острова Тофуа, а у берега острова Тонгатапу, самого населенного из островов архипелага, их высота составила 17 метров, сообщает "Вокруг Света".

Однако, благодаря тому, что многие острова архипелага Тонга окружены барьерными рифами, ученые пришли к выводу, что последствия от мегацунами для остального мира оказались незначительными. Барьерные рифы действовали как естественные барьеры, поглощая и разрушая наиболее мощные волны, что предотвратило значительные разрушения и жертвы среди населения других регионов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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