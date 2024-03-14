Еврокомиссия прогнула-таки Apple: теперь приложения можно загружать не только из App Store

Apple разрешит европейцам загружать приложения из сторонних источников

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Apple разрешит пользователям из ЕС ставить на iPhone приложения с сайтов разработчиков, передаёт во вторник CNBC со ссылкой на заявление компании.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Нововведение связано с Законом о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте, оно начнёт действовать чуть позже весной.

Долгие годы технологический гигант сопротивлялся требованиям разрешить так называемую "неопубликованную загрузку", то есть скачивание программ в обход официального интернет-магазина. Объяснялось это соображениями безопасности.

"Распространение приложений непосредственно с веб-сайта требует ответственности и контроля за пользовательским опытом, включая возможность управлять приложениями, обеспечивать поддержку клиентов и возмещение средств", — предупреждает Apple в своём заявлении.

На самом деле причина — в банальной алчности: только в 2023 году App Store принёс корпорации 78 миллиардов долларов; 7% доходов IT-гигант получил в ЕС.

Apple всё равно не останется внакладе — она добилась, чтобы разработчики приложений и с "неопубликованной загрузки" отчисляли ей до 50%.