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В ЕС "закрутили гайки" в интернете: что изменилось для пользователей

В Евросоюзе объявили о победе над интернет-гигантами

2:31
Наука

С четверга изменятся результаты поиска Google, Microsoft прекратит предлагать использование Bing по умолчанию, а Apple даст своим пользователям доступ к альтернативным магазинам приложений и платёжным системам. О последствиях нового европейского закона для международных интернет-гигантов пишет The New York Times в понедельник.

В Евросоюзе объявили о победе над интернет-гигантами
Фото: Flickr by Lyncconf Games is licensed under CC BY 2.0

По замыслу авторов, "Закон о цифровых рынках" призван усилить конкуренцию в цифровой экономике. Ограничивая алчность транснациональных корпораций, он обеспечивает мелким игрокам возможности для работы в отрасли.

"Это поворотный момент — саморегулирование закончилось", — радуется зампред Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер, которая всё последнее десятилетие провела в непримиримой борьбе с технологическими монополиями.

Изменения в работе гигантов отрасли можно назвать поистине тектоническими сдвигами. Новые правила облегчили жизнь разработчикам AppStore в Южной Корее, Европейском Союзе и США. Apple была вынуждена отказаться от патентованного разъёма для подключения зарядки к айфонам. Европейские пользователи Instagram*, TikTok и Snapchat младше 18 лет больше не видят персонализированной рекламы.

Таким образом, не только в России "закручивают гайки" в интернете. Причём в Европе это ещё и дорого обходится — в понедельник регуляторы ЕС оштрафовали Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение условий конкуренции в части потокового воспроизведения музыки.

IT-индустрия начала подчиняться законам, как банки, автопром или здравоохранение, — она наконец повзрослела, констатирует профессор Оксфордского университета Грег Тейлор. По его словам, Европа первой ступила на этот путь, но остальные страны неизбежно последуют её примеру.

Новшества не только улучшают условия на высококонкурентном рынке, но и защищают пользователей от токсичного контента. Google и Meta* больше не могут таргетировать рекламу по критериям этнической принадлежности, политических взглядов и сексуальной ориентации.

Тем временем в США хотят через суд запретить Facebook* и TikTok удалять определённый политический контент.

Интернет-гиганты больше "не такие непобедимые, как пять лет назад" и чаще идут на уступки, резюмировал бывший сотрудник вашингтонских офисов Google, Meta и X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) Ню Векслер.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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