Что будет с Рунетом: полное отключение как в КНДР или блокировка YouTube и "Википедии"

Глава интернет-компании Клименко усомнился в блокировке "Википедии"

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Вряд ли власти намерены во что бы то ни стало заблокировать "Википедию", усомнился владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко в разговоре с Pravda.Ru в понедельник.

Фото: Freepik is licensed under CC0

Ранее депутат Антон Горелкин допустил ограничение доступа к "Википедии" из-за статьи на запрещённую с 1 марта для обнародования тематику — о VPN.

В "Википедии" и кроме VPN полно поводов для запрета, а достойной альтернативы ей так и нет, напомнил Клименко.

"Поэтому я думаю, что "Википедии" ничего не грозит именно с этой точки зрения — не из-за VPN, а вообще", — успокоил он.

В целом добиться эффективности интернет-цензуры непросто в силу объективных причин.

"Мы с вами видим на примере: блокируются сайты — всё перетекает в YouTube, если заблокируют YouTube — всё перетечет в Telegram, заблокируют Telegram — всё перетечет ещё куда-то", — пояснил эксперт.

По его мнению, власти не готовы к решительным действиям по жёстким ограничениям Рунета, что и сами депутаты в кулуарах признают.

Клименко исключил физическую изоляцию российского сегмента Сети по примеру КНДР.

"Северокорейский вариант — это всё-таки совсем экзотика. Если уж сравнивать с чем-то действительно, то это, скорее, китайский вариант с опорой на свои силы. И мы были к нему очень близки. 1 декабря должен был вступить в силу закон о том, что на наших сайтах комментировать и регистрироваться можно только с российских адресов, e-mail или телефонов. Это бы радикально решало проблему хейта, дипфейков, проблему спама даже бы, скорее всего, во многом решало. Но выяснилось, что, конечно, это можно сделать, но куда денется русскоязычная аудитория, которой гораздо больше? То есть мы, по сути, сами окажемся от русскоязычной аудитории в мире. А это достаточно большая аудитория, и плюс мы перестанем поддерживать наших русскоязычных даже в странах, которые нам близки. Поэтому, наверное, имеет смысл говорить о том, что мы находимся в уникальной ситуации, когда есть тысяча доводов за то, чтобы заблокироваться, но и не меньше тысячи доводов к тому, что этого не стоит делать", — сказал он.

Таким образом, задачи внутренней политики вступают в противоречие в желаниями Роскомнадзора, подытожил Клименко.

Кроме того, существенные ограничения в работе интернета могут спровоцировать недовольство в обществе.

"Я не специалист по оценке недовольства людей, но точно знаю, что когда затрагиваются большие массы, то это не самая хорошая история. Поэтому северокорейского варианта я не жду", — заключил он.