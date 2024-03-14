"Третий родитель" поможет победить бесплодие: американские ученые предложили новый метод борьбы с невозможностью зачать ребенка

Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета общественного здоровья и медицинской науки представили новый подход к борьбе с бесплодием, основанный на генной инженерии.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Этот метод, успешно протестированный на мышах, представляет собой потенциально перспективную альтернативу существующим техникам и может значительно упростить процесс лечения.

Исследование, опубликованное в журнале ScienceAdvances, описывает метод, который включает несколько этапов. Вначале из яйцеклетки извлекается ядро, содержащее только половинный набор хромосом. Затем это ядро внедряется в яйцеклетку другого организма. На следующем этапе клетки кожи перепрограммируются, чтобы получить яйцеклетки или сперматозоиды. После этого удаляется половина хромосом из клеток кожи, чтобы генетический набор стал соответствовать половинному набору ядра яйцеклетки.

На последнем этапе происходит оплодотворение обычным сперматозоидом. В результате получается эмбрион, содержащий генетический материал от трех родителей. Этот подход предоставляет новые возможности для преодоления препятствий, связанных с бесплодием.

Хотя исследование пока что ограничивается тестированием на грызунах, ученые подчеркивают его потенциальную значимость. Они признают, что перед проведением испытаний на людях еще много работы, но верят в перспективность данного метода.