Не выбрасывайте ваши умные часы, если они могут определить пульс у колбасы — это не значит, что им нельзя доверять

Эксперт объяснил способность умных часов к измерению пульса у колбасы

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Интернет полон забавных роликов, в которых на колбасу, овощи или фрукты надевают умные часы или фитнес-браслеты, и те определяют у них сердцебиение. Значит ли это, что результатам измерений этих устройств нельзя доверять?

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Вовсе нет — в замерах физиологических параметров гаджеты весьма точны, заверил внештатный эксперт портала iXBT. com. Он объяснил, на чём основан принцип их действия.

Технология называется фотоплетизмография (PPG). Она используется и в профессиональном медицинском оборудовании. Метод довольно прост: артерию просвечивают светодиодом, а фотодетектор фиксирует прошедшее сквозь кровь излучение. Вместе с прохождением по сосудам пульсовых волн его интенсивность меняется — совсем немного, всего на 2%. Это позволяет определить частоту сердечных сокращений, сатурацию, артериальное давление и т. п.

Измерение должно проводиться при абсолютной неподвижности устройства — любая помеха вносит значительные ошибки. Именно поэтому смарт-часы способны найти пульс у колбасы — громкий звук, вибрации из-за соседского ремонта, мерцание лампочки и другие совсем малозаметные факторы могут быть восприняты как сердцебиение.

Однако умному браслету на неподвижной руке вполне можно доверять. Применяемые им математические методы обсчёта получаемых от фотодетектора данных позволяют довести погрешность измерения до 2,7% — на уровне профессиональной медтехники.

Умные часы меряют пульс у колбасы