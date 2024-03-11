Как мельчайшие движения могут изменить вашу жизнь: секрет динамического сидения раскрыт

Эксперты нашли решение для здоровья в условиях сидячего образа жизни

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование подчеркивает значимость физической активности, даже когда кажется, что возможности для нее ограничены, например, при продолжительной работе за столом. Концепция "динамического сидения" предлагает перспективный подход к поддержанию здоровья и противодействию негативным последствиям сидячего образа жизни.

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Исследования показывают, что даже мелкие движения, такие как верчение на стуле или использование под столом аналогичного велосипеду устройства, могут сжигать дополнительные калории и поддерживать кровоток в ногах.

Это важно, так как замедление кровотока из-за длительного сидения может привести к упругости артерий и повышению кровяного давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные провели эксперимент, в котором добровольцы, постукивая одной ногой, показали, что активность одной ноги может компенсировать негативное воздействие неподвижности на кровоток в другой ноге. Простые действия, такие как постукивание пальцами ног или качание ногами, могут помочь поддерживать здоровье кровеносных сосудов и уменьшить риск связанных со сидячим образом жизни заболеваний.

Эти исследования подчеркивают, что для поддержания здоровья не обязательно заниматься интенсивными тренировками. Важно просто поддерживать физическую активность в течение дня. Таким образом, внедрение даже маленьких изменений в привычки сидения в повседневную жизнь может оказать значительное положительное воздействие на здоровье.