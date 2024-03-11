Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В прокат выходит комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем
Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой
Запеканка из шпината, феты и артишоков: лучшая еда для обеда
Молдавский искусственный интеллект научился делать вино
Дизайнер Наз Маер назвал стильный аксессуар на весну
Садовница Ольга Пряникова рассказала об опыте посадки сидератов
Эксперт назвал опасность конденсата в автомобиле
Спреи для волос с UV-фильтрами
Костомаров признался, что не берётся искать виноватых в деле Валиевой
Новое исследование разоблачает шокирующую правду о бактериях на мыле!

Микробиологи протестировали безопасность мыла при совместном использовании

1:06
Наука

Последние исследования показали, что микроорганизмы могут оставаться на поверхности мыла после его использования для мытья рук, вызывая опасения о передаче бактерий. Микробиологи из Dial Corporation (США) разработали метод для более тщательного изучения этой проблемы.

Согласно опубликованному на портале NIH исследованию, ученые использовали коммерческие дезодоранты в форме мыла, которые не уничтожают грамотрицательные бактерии.

Эти куски мыла были заражены определенными видами бактерий, такими как Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, для проверки эффективности процесса мытья рук в удалении этих бактерий. Уровень выживаемости бактерий на таких кусках мыла был значительно выше, чем на использованных образцах.

Шестнадцать добровольцев приняли участие в эксперименте и мили руки с инфицированным мылом, используя свои обычные методы. После этого ни у одного из участников не было обнаружено бактерий на их руках.

Эти результаты опровергают возможность передачи бактерий при совместном использовании куска мыла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Акушер-гинеколог Негорелова рассказала, когда нужно вызывать скорую при болях внизу живота
Туристический поезд "Жигулёвские выходные" запускается "РЖД"
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами
Киберспортсмен Solo назвал команду Team Falcons по Dota 2 дикой
Как встать на учет самозанятому через Госуслуги
Рената Литвинова возмутилась итогами "Оскара-2024"
Во Франции объяснили, зачем президенту Макрону нужна война с Россией на Украине
Сергея Безрукова обрадовал подарок жены на годовщину свадьбы
Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов поссорился с подростками в подземке
Почему два-три лишних килограмма никак не уходят и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников