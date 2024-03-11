Новое исследование разоблачает шокирующую правду о бактериях на мыле!

Микробиологи протестировали безопасность мыла при совместном использовании

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние исследования показали, что микроорганизмы могут оставаться на поверхности мыла после его использования для мытья рук, вызывая опасения о передаче бактерий. Микробиологи из Dial Corporation (США) разработали метод для более тщательного изучения этой проблемы.

Согласно опубликованному на портале NIH исследованию, ученые использовали коммерческие дезодоранты в форме мыла, которые не уничтожают грамотрицательные бактерии.

Эти куски мыла были заражены определенными видами бактерий, такими как Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, для проверки эффективности процесса мытья рук в удалении этих бактерий. Уровень выживаемости бактерий на таких кусках мыла был значительно выше, чем на использованных образцах.

Шестнадцать добровольцев приняли участие в эксперименте и мили руки с инфицированным мылом, используя свои обычные методы. После этого ни у одного из участников не было обнаружено бактерий на их руках.

Эти результаты опровергают возможность передачи бактерий при совместном использовании куска мыла.