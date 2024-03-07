Deadline: первый в России чемпионат для школьников по искусственному интеллекту в образовании

Центральный университет, Высшая школа менеджмента СПбГУ и "Тинькофф" проведут для учеников 10-11 классов всероссийский чемпионат кейсов по внедрению искусственного интеллекта в систему образования, сообщается на сайте университета.
В рамках чемпионата "Deadline" школьники решат реальную бизнес-задачу по внедрению ИИ в образовательный процесс. Победители и призеры смогут поступить в Центральный университет с грантом до 100%.
В состав жюри входят представители крупного бизнеса и руководители Центрального университета и ВШМ СПбГУ, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, директор по искусственному интеллекту в "Яков и Партнеры" Максим Болотских, декан School of Education Ася Фурсова и другие.
Первые два этапа пройдут онлайн. Очный финал состоится в штаб-квартире "Тинькофф" в Москве. Зарегистрироваться для бесплатного участия в чемпионате можно до 14 марта 2024 года.
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