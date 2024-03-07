Deadline: первый в России чемпионат для школьников по искусственному интеллекту в образовании

Тинькофф, СПбГу и Центральный университет проводят чемпионат по ИИ для школьников

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Центральный университет, Высшая школа менеджмента СПбГУ и "Тинькофф" проведут для учеников 10-11 классов всероссийский чемпионат кейсов по внедрению искусственного интеллекта в систему образования, сообщается на сайте университета.

Фото: Wikimedia Commons by MCPearson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках чемпионата "Deadline" школьники решат реальную бизнес-задачу по внедрению ИИ в образовательный процесс. Победители и призеры смогут поступить в Центральный университет с грантом до 100%.

В состав жюри входят представители крупного бизнеса и руководители Центрального университета и ВШМ СПбГУ, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, директор по искусственному интеллекту в "Яков и Партнеры" Максим Болотских, декан School of Education Ася Фурсова и другие.

Первые два этапа пройдут онлайн. Очный финал состоится в штаб-квартире "Тинькофф" в Москве. Зарегистрироваться для бесплатного участия в чемпионате можно до 14 марта 2024 года.