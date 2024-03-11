Спасение Земли: как ученые из США представили новый инструмент для борьбы с астероидами

PSJ: ядерное оружие является потенциальным решением проблемы с астероидами

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) в США разработали инновационный инструмент моделирования, который может играть ключевую роль в защите Земли от возможных катастрофических столкновений с астероидами. Новый инструмент, представленный на портале Planetary Science Journal (PSJ), способен оценить эффективность применения ядерного вооружения в таких сценариях.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

В случае потенциальной угрозы со стороны астероида, при наличии достаточного предупреждения, использование ядерного вооружения может стать мощным средством защиты для планеты. Это особенно важно в случае, если другие методы, такие как кинетические ударники, оказываются неэффективными.

Эффективность такой потенциальной миссии зависит от точного мультифизического моделирования воздействия рентгеновского излучения от устройства на астероид и последующей абляции материала.

Новая модель выделения энергии рентгеновского излучения, использующая радиационно-гидродинамический код Kull, позволяет исследователям ускорить процесс подготовки к подобным миссиям.

Эта модель охватывает широкий спектр возможных сценариев, включая различные типы астероидоподобных материалов с различной пористостью, разные спектры источников излучения и различные параметры времени и угла падения.

Результаты моделирования, полученные с использованием этой модели, совпадают с результатами радиационной гидродинамики с высокой точностью, что позволяет ученым более точно оценить эффективность различных стратегий защиты от астероидов.

Этот новый инструмент представляет собой важный шаг в области космической безопасности и дает надежду на более эффективное предотвращение потенциальных угроз из космоса.