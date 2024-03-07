Осталось недолго: названы сроки победы искусственного интеллекта над человеческим

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Футуролог Герцель: через три года искусственный интеллект догонит человеческий

1:18
Наука

В течение трёх-восьми лет искусственный интеллект догонит человеческий, считает американский бизнесмен и учёный Бен Герцель. С таким прогнозом он выступил на Beneficial AGI Summit 2024 в Панама-Сити, пишет "Хайтек" со ссылкой на трансляцию конференции.

Футуролог Герцель: через три года искусственный интеллект догонит человеческий
Фото: Wikimedia Commons by Raj Dye is licensed under CC BY 3.0

Уже сейчас ИИ во многом превзошёл человека, но — в каких-то отдельных областях. Когда же он станет универсальным, это и будет той самой точкой сингулярности, которую одни боятся, а другие с нетерпением ждут.

Наиболее вероятным, когда это случится, Герцель называет 2027 год. Тогда машины обретут наконец "общий искусственный интеллект" (artificial general intelligence — термин, предложенный в своё время футурологом и прославивший его как "отца AGI").

Возможно, революция в ИИ произойдёт и позже — в 2029 и 2030 году, допускает учёный. Но в любом случае прогресс в этом направлении начал экспоненциально ускоряться.

Если агент AGI научится сам себя модифицировать, тогда его можно будет классифицировать как искусственный сверхинтеллект (artificial super intelligence), добавил Герцель. Он не стал предполагать, чем это обернётся. Мы все видели это в фильме "Терминатор".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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