Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде

Шведский рыбак Кристер Читреус изобрел устройство для увеличения улова рыбы

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

"Probe" — это инновационное рыболовное устройство, разработанное шведским рыбаком Кристером Читреусом, с целью помочь увеличить улов.

Фото: Openverse by spoilt.exile is licensed under CC BY-SA 2.0

Это компактное и водонепроницаемое устройство весом всего 7 грамм, которое легко крепится к верхнему концу лески. Устройство имеет длину всего 33 мм и не привлекает внимание рыбы, обеспечивая точные измерения длины заброса, глубины воды, ее температуры и освещенности под водой.

Его основная функция — отслеживать приманку в воде и регистрировать различные параметры, такие как глубина и условия. Когда рыба атакует приманку, "Probe" регистрирует это событие вместе. После поднятия устройства на поверхность, данные передаются через Bluetooth на смартфон пользователя, где специальное приложение анализирует их. Приложение использует предыдущие данные о скорости и глубине для определения оптимальных параметров для следующих забросов.

Одна из ключевых особенностей "Probe" — его способность предупреждать рыбака, когда приманка, вероятно, достигла целевой глубины, что позволяет начать подтягивание ее на поверхность. Это не только повышает эффективность ловли, но и сокращает время, затрачиваемое на мониторинг улова.