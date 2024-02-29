Исследователи научили искусственный интеллект определять пол человека по его МРТ

Учёные с помощью искусственного интеллекта выяснили, чем мужской мозг отличается от женского

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Стэнфордского университета научили искусственный интеллект анализировать результаты МРТ 1500 человек. На основе этих данных ИИ смог определять с точностью до 90% пол человека.

Фото: healcentral.org by John A Beal, PhD is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 Generic

На протяжении веков исследователи задавались вопросом, почему мужчины и женщины по-разному воспринимают мир. Ответ на этот вопрос нужно искать в первую очередь в человеческом мозге.

Искусственный интеллект с помощью изучения различных областей мозга находил определённые закономерности. Так, выяснилось, что мужчины лучше ориентируются на местности, поэтому из них получаются лучшие водители, в то время как женщинам лучше даётся изучение иностранных языков. У мужчин сильнее развито чувство юмора, также им легче даётся решение технических вопросов. У женщин более богатая фантазия, а также активнее область мозга, отвечающая за эмоции и долгосрочную память. Этим объясняется, что женщины более чуткие и эмпатичные, чем мужчины. Кроме того, женщины более склонны к чтению и письму, чем мужчины.

ИИ проанализировал сеть пассивного режима работы мозга - это нервная сеть, которая активизируется в моменты покоя, когда человек ничего не делает и погружён в себя. Оказалось, что у женщин эта сеть работает более слаженно, чем у мужчин.