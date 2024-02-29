Раскрыта неприглядная правда, почему взорвался Starship: что показало расследование

SpaceX раскрыла причины катастрофы Starship в ноябре

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX завершила расследование ЧП с запуском Starship в ноябре прошлого года. Причины катастрофы вкратце изложены на сайте компании.

Фото: SpacePadre on X

Второй испытательный запуск сверхтяжёлой двухступенчатой ракеты-носителя Starship 18 ноября 2023 года прошёл неудачно. Ускоритель Super Heavy B9 успешно стартовал, затем в штатном режиме отделились два многоразовых компонента. Но потом они взорвались один за другим: разгонный блок Super Heavy — уже возвращаясь на землю на высоте 90 километров, корабль Starship S25 — на высоте около 150 километров, примерно через восемь минут после старта.

Из 33 двигателей Raptor первой ступени 13 включились, чтобы направить её к земле. Но часть из них заглохла раньше времени — как показало расследование, из-за засорившегося фильтра в системе подачи кислорода. Оставшиеся в работе не выдержали перегрузки, и один из них взорвался, приведя к "быстрой незапланированной разборке" системы — попросту говоря, разнёс всё в клочья.

Кислород же стал и причиной аварии корабля Starship. В ходе сброса излишков окислителя случилась утечка, послужившая причиной пожара. Получив сигнал о возгорании, бортовая система безопасности активировала режим аварийного прерывания полёта.

Инженеры SpaceX учли ошибки и заново спроектировали слабые места конструкции баков окислителя с применением более огнестойких материалов. Риск повторения подобной аварии минимизирован, заверили в компании.

Второй запуск Starship