Закалка трудного времени: новосибирские ученые обнаружили ген стрессоустойчивости в крови россиян, родившихся в 90-е годы

Новосибирские ученые обнаружили ген стрессоустойчивости у "детей девяностых"

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Сибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН совместно с НИИ терапии и профилактической медицины Новосибирска под руководством Российского научного фонда провели исследование, направленное на выявление генетических особенностей подростков, родившихся в разные периоды, включая 1990-е годы.

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Исследование включало анализ крови подростков трех возрастных групп: тех, кто родился в период 1982–1985 годов, 1992-1995 годов и 2002-2005 годов. Ученые сосредоточились на генах, ответственных за регулирование стрессового поведения и определяющих черты темперамента.

В результате исследования было обнаружено, что подростки, родившиеся в 1990-е годы (так называемые "дети девяностых"), имели высокую концентрацию генов DRD4 и COMT в своей крови. Эти гены ассоциировались с повышенной стрессоустойчивостью и способностью лучше адаптироваться к трудностям в жизни. Однако было также обнаружено, что у них присутствует ген ESR1, связанный с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психологическими травмами, сообщает atas.info.

Ученые подчеркнули, что влияние долгосрочного социального стресса на принятие решения о рождении детей требует дальнейших исследований. Возможные последствия высокой концентрации этих генов могут быть связаны с гиперактивностью и синдромом дефицита внимания, однако для подтверждения этой связи необходимо проведение дополнительных исследований.