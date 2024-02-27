РКН внёс сообщество игровой площадки Steam в реестр сайтов с запрещённой информацией

В России сообщество Steam внесли в список сайтов с запрещённой информацией

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

В список сайтов с запрещённой в РФ информацией попал ресурс популярной во всём мире игровой площадки Steam Community. Сведения об этом появились на сайте Роскомнадзора, пишет ТАСС.

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Как указано на портале РКН, сообщество Steam внесено в соответствующий список. Причины этого решения в ведомстве не уточнили.

Steam Community — это сообщество, объединяющее пользователей игрового маркетплейса. Там геймеры ведут собственные страницы, создают группы, общаются в чатах и так далее.

Позднее агентство ТАСС сообщило, что "Роскомнадзор не ограничивал доступ к сообществу Steam на территории России".

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал убрать из каталога отечественных видеосервисов сериал "Алиса не может ждать". Причиной стало содержание в шоу информации, запрещённой к распространению на территории РФ. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".