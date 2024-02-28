Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Мясников назвал три вопроса, которые помогут выявить алкоголизм
Казахстанский банк "Фридом Финанс" установил запрет на переводы с карт "Мир"
Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине диалог
Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные
Хозяйка кафе в Люберцах не пускала бойцов СВО и стала фигуранткой дела
Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" на Netflix показал на старте лучшие результаты, чем "Ван Пис"
Какие процедуры помогут быстрее вернуться в форму
Чем приправить жареную капусту, чтобы она стала вкуснее
Что делать с саженцами роз, если купили зимой
Леса не так полезны для климата: экологический эффект неправильно считали — он преувеличен

Экологический эффект лесовосстановления оказался завышен на треть

1:52
Наука

Реальная польза облесения и лесовосстановления для борьбы с изменениями климата на 31% меньше, чем считали раньше, потому что считали неправильно. Ошибки нашли и учли учёные под руководством Джеймса Вебера из Шеффилдского университета. Результаты их исследования обнародовал Science.

Экологический эффект лесовосстановления оказался завышен на треть
Фото: PxHere is licensed under CC0

В расчётах не учитывалось снижение альбедо и поглощения метана. Биологи построили математические модели, включающие эти факторы, и оказалось, что их влиянием нельзя пренебречь.

Альбедо — это отражающая способность поверхности: засаженная лесом местность поглощает больше солнечной радиации и потому нагревается сильнее. Хотя это в значительной мере зависит от широты.

Метан над лесополосой хуже окисляется, потому что окислители тратятся на летучие органические соединения, выделяемые растительностью в гигантских количествах. В то же время частично они образуют аэрозоли, которые охлаждают воздух, и это тоже зависит от широты.

Таким образом, рассчитать итоговый климатический баланс свежевысаженных лесов очень непросто.

Тем не менее британские учёные попробовали (уже с учётом всех ранее не принимавшихся во внимание параметров), и получилось, что в среднем леса могут утилизировать из атмосферы до 14% углерода. А человечество выбрасывает гораздо больше, поэтому засаживая планету лесами, её всё равно не спасти.

Вместе с тем в ряде климатических зон посадка леса — единственный способ улучшения ситуации, поскольку она приносит дополнительные положительные результаты: уменьшает почвенную эрозию и повышает биоразнообразие. Например, если озеленить 20% неорошаемых земель сельскохозяйственного назначения в Европе, к концу XXI века среднегодовое количество осадков там вырастет на 8%, что решит проблему засух.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Французский биатлонист Майе считает, что "Большой хрустальный глобус" достанется Жулии Симон
Депутат Ткачёв признал вину Роскомнадзора в сбое Рунета 27 февраля
Украину пугают очередным майданом, который якобы хочет устроить Россия
Малороссия неоднократно просилась "под руку" Москвы в XVII веке
Врач Конев назвал причины резко возросшего спроса на тонометры среди россиян
Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы
Скорость нового суперкомпьютера в Новосибирске достигнет 120,4 Тфлопс
5 литров на 100 километров: рассказываем об экономичных автомобилях, отвечающих этому критерию
В отчете штаба армии США заявили, что для России артиллерия остается сталинским «богом войны»
Автоэксперты назвал самые лучшие модели с "автоматом" за 500 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников