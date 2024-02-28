Леса не так полезны для климата: экологический эффект неправильно считали — он преувеличен

Экологический эффект лесовосстановления оказался завышен на треть

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Реальная польза облесения и лесовосстановления для борьбы с изменениями климата на 31% меньше, чем считали раньше, потому что считали неправильно. Ошибки нашли и учли учёные под руководством Джеймса Вебера из Шеффилдского университета. Результаты их исследования обнародовал Science.

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В расчётах не учитывалось снижение альбедо и поглощения метана. Биологи построили математические модели, включающие эти факторы, и оказалось, что их влиянием нельзя пренебречь.

Альбедо — это отражающая способность поверхности: засаженная лесом местность поглощает больше солнечной радиации и потому нагревается сильнее. Хотя это в значительной мере зависит от широты.

Метан над лесополосой хуже окисляется, потому что окислители тратятся на летучие органические соединения, выделяемые растительностью в гигантских количествах. В то же время частично они образуют аэрозоли, которые охлаждают воздух, и это тоже зависит от широты.

Таким образом, рассчитать итоговый климатический баланс свежевысаженных лесов очень непросто.

Тем не менее британские учёные попробовали (уже с учётом всех ранее не принимавшихся во внимание параметров), и получилось, что в среднем леса могут утилизировать из атмосферы до 14% углерода. А человечество выбрасывает гораздо больше, поэтому засаживая планету лесами, её всё равно не спасти.

Вместе с тем в ряде климатических зон посадка леса — единственный способ улучшения ситуации, поскольку она приносит дополнительные положительные результаты: уменьшает почвенную эрозию и повышает биоразнообразие. Например, если озеленить 20% неорошаемых земель сельскохозяйственного назначения в Европе, к концу XXI века среднегодовое количество осадков там вырастет на 8%, что решит проблему засух.