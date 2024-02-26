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Если бы не вентиляция на МКС, космонавты задохнулись бы от собственного углекислого газа

В РКК "Энергия" рассказали про космическую вентиляцию

1:25
Наука

Однажды космонавт Александр Полещук сравнил орбитальную станцию "Мир" с поездом, мчащим вдаль по невидимым рельсам — потому что там царил довольно сильный шум. На МКС — то же самое: беспрерывно гудит вентиляция.

В РКК "Энергия" рассказали про космическую вентиляцию
Фото: Роскосмос by Олег Кононенко is licensed under Public domain

Телеграм-канал РКК "Энергия" рассказал, почему система циркуляции воздуха принципиально важна на космической станции.

Шум довольно сильный — около 70 децибел. "Это не мотоцикл, конечно, но громче кухонной вытяжки. Примерно как шум пылесоса", — приводится сравнение.

Но — непрерывный и привычный. Если он вдруг затихнет, первая реакция космонавтов будет встревоженной: что-то случилось!

Вентиляция на МКС — насущная необходимость. В невесомости нет конвекции воздуха, поэтому его нужно искусственно постоянно перемешивать. Иначе космонавты рискуют задохнуться от собственного углекислого газа.

Поэтому если вдруг на станции настанет гробовая тишина, они сразу бросятся на поиски причины остановки вентиляции. Это может произойти, например, от срабатывания датчика дыма.

Надо признать, запас времени у экипажа довольно большой, потому что слабая конвекция всё же есть — из-за разницы температур и парциальных давлений. До достижения опасной концентрации CO2, от которой начнутся духота и головная боль, а затем и потеря сознания, может пройти до 10 часов.

Системы жизнеобеспечения на МКС
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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