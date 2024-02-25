Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Вместо традиционной концепции, согласно которой сфинкс был создан египетскими скульпторами, исследователи предлагают, что сфинкс является естественной формацией, созданной природными процессами.

Основой их исследования стала природная формация, известная как ярданг, которая образуется в результате выветривания пород, таких как песчаник и глина. Ярданги часто имеют форму сидящих или лежащих животных и могут встречаться в пустынных районах с сухим и жарким климатом, включая северо-восток Египта, сообщает Physical Review Fluids.

Ученые воссоздали условия формирования ярдангов в лабораторных условиях, используя мягкую глину и поток воды, имитирующий дующие ветра в пустыне. Их эксперименты показали, что при таких условиях из бесформенных насыпей может формироваться структура, очень похожая на сфинкса: с "головой", "шеей", "лапами" и "спиной".

Таким образом, исследование предполагает, что Большой сфинкс Гизы мог быть всего лишь естественной природной формацией, которой египтяне придали более узнаваемую форму, сохранив при этом базовую структуру ярданга.