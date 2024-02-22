Так вот, где он причалил: найдено предположительное место остановки Ноева ковчега

Турецкие археологи обнаружили возможное место остановки Ноева ковчега у Арарата

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа археологов из Турции занимается изучением геологического образования, которое предположительно связано с местом, где, согласно библейской легенде, причалил Ноев ковчег после всемирного потопа.

Фото: Openverse by Mfikretyilmaz is licensed under CC BY 3.0

Образование было обнаружено в районе Догубаязит еще в 1956 году и вызвало интерес ученых благодаря своей необычной форме, напоминающей лодку из Ветхого завета.

После длительного ожидания раскопки на месте начались лишь пару лет назад. В 2022 году было собрано 30 образцов камней и фрагментов почвы для последующего анализа в лаборатории.

Первые результаты анализа показали, что образцы содержат глинистые и морские материалы, а также следы морских организмов. Это свидетельствует о том, что данное место находилось под водой в прошлом. Кроме того, археологические находки указывают на наличие человеческой деятельности в этом регионе еще в период энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры, сообщает tv100.com.

Некоторые исследователи считают, что это геологическое образование может быть связано с горой Арарат, упомянутой в Библии как место, где ковчег остановился после потопа. Однако есть дискуссии относительно того, могло ли это место быть фактическим местом пристанища ковчега, учитывая геологические изменения, произошедшие после предполагаемого времени потопа.

Ученые из Стамбульского технического университета, Университета Эндрю и Университета Агры Ибрагима Чечена планируют объединить свои усилия для более глубокого изучения этого образования и выяснения его связи с библейской историей.