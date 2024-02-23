Понравитесь себе сильнее всего: назван способ фотографии, который в наибольшей степени "стройнит" фигуру девушки

PLOS ONE: селфи, сделанные при помощи монопода, "стройнят" фигуру сильнее других

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное британскими учеными, представляет новый взгляд на использование селфи-палок и их воздействие на восприятие собственной фигуры и привлекательности.

Фото: Openverse by leo.laempel is licensed under CC BY-ND 2.0

Ученые сформировали группу девушек с разным индексом массы тела, чтобы изучить, как селфи-палки влияют на их внешний облик на фотографиях.

В рамках эксперимента участницам было предложено сделать несколько фотографий в различных условиях: с помощью селфи-палок, с рук, а также с участием фотографа на расстоянии. Девушек попросили надеть облегающую одежду и принять определенную позу, чтобы обеспечить сопоставимость условий съемки, сообщает PLOS ONE.

Результаты показали, что фотографии, сделанные с использованием селфи-палок, вызывают более благоприятное восприятие собственного внешнего вида у девушек. Участницы выглядели более стройными и привлекательными на этих снимках по сравнению с традиционными снимками, сделанными с рук или на расстоянии.

Эти результаты, описанные в исследовании, могут иметь важные последствия для понимания влияния социальных медиа на самооценку и психологическое благополучие.

Ученые предполагают, что обработка и публикация снимков, сделанных с использованием селфи-палок, может приводить к искаженному представлению о собственной внешности и способствовать негативным эффектам, таким как расстройства пищевого поведения.