SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX решила досрочно свести с орбиты около 100 спутников Starlink. Об этом компания сообщила в своём официальном заявлении.

Фото: SpaceX

Эта мера — превентивная, направленная на очистку околоземного пространства от космического мусора, объясняется в пресс-релизе. Она коснётся аппаратов ранней версии 1. Они ещё работают, но в любой момент могут отказать.

Ранее из-за ошибки прекратили работу 17 спутников Starlink. Они болтаются на орбите, создавая угрозу другим космическим аппаратам, в том числе пилотируемым.

Контролируемый спуск почти сотни рукотворных объектов станет, по оценке астрофизика Джонатана Макдауэлла, самым большим за всю историю освоения космоса. Их общая масса достигает 30 тонн, что сравнимо с орбитальными станциями SkyLab или "Мир".

Досрочный вывод из эксплуатации большой части группировки обойдётся SpaceX в 25 миллионов долларов убытка, подсчитали эксперты.

"Хотя такой упреждающий подход достигается ценой потери спутников, которые эффективно обслуживают пользователей, мы считаем, что это правильный шаг для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", — прокомментировали в компании.