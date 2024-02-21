"Не брат ты мне больше": дикие галки в Британии поразили учёных своей корыстной натурой

Британские учёные обнаружили способность диких галок предавать своих "союзников"

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное экологами из университетов Великобритании, обнаружило интересные аспекты социального поведения диких галок. Птицы проявляют высокий уровень адаптивности и стратегического мышления, демонстрируя способность к принятию решений, направленных на достижение личной выгоды.

Фото: Openverse by Linton Snapper is licensed under CC BY 2.0

По результатам исследования, опубликованным в Nature Communications, галки проявляют предательские черты, будучи готовыми изменить своим старым союзникам ради получения материальной выгоды. Однако они стремятся сохранить близкие отношения с членами своей семьи и родственниками.

Это свидетельствует о способности галок формировать сложные социальные стратегии, включая краткосрочные тактики, направленные на личное выживание, и долгосрочные отношения, базирующиеся на взаимной поддержке и защите.

Эксперимент проводился в рамках проекта Cornish Jackdaw, в котором учёные уже много лет изучают поведение и взаимодействие диких галок в английском графстве Корнуолл. Для отслеживания и сбора данных об индивидуальных особях использовались электронные метки PIT, подобные тем, что применяются для домашних животных.

Суть эксперимента заключалась в том, что галок делили на группы и предоставляли им доступ к еде только в случае сотрудничества с птицами той же группы. Результаты показали, что галки быстро адаптировались к новым условиям, активно сотрудничая с "друзьями по кормушке", однако сохраняя связи с близкими родственниками. Это подтверждает идею о том, что животные могут формировать сложные социальные структуры и стратегии, сходные с теми, которые наблюдаются у человеческого общества.

Подводя итог, можно отметить, что исследование имеет не только научное, но и практическое значение, помогая понять процесс формирования обществ на основе индивидуальных решений и взаимодействий.