"Надвигается ледниковый период": учёные предположили, что на Земле возможно повторение сценария 12-тысячелетней давности

Учёные пугают возможными последствиями для человечества от повторения сценария, который случился на нашей планете 12 тысяч лет назад. Исследователи отмечают, что океанский конвейер — мощная система переноса тепла в Атлантическом океане, находится на грани коллапса, передаёт портал Smotrim.ru.
В случае остановки Гольфстрима Старый Свет столкнется с продолжительной суровой зимой. Остановка этого течения спровоцирует замедление глобального потепления и повернёт историю к новому ледниковому периоду. Особенно суровая зима может настать в восточных районах Северной Америки и в Европе.
Модельный анализ показал, что Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году, а через пару тысяч лет человечество ожидает новый ледниковый период. Однако этот прогноз основан на моделях искусственного воздействия, и точные последствия пока являются предметом дальнейшего изучения.
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