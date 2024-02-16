Океанологи рассказали о тревожном открытии в самой глубокой точке Земли

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В самой глубокой точке нашей планеты исследователи обнаружили необычный артефакт, который заставил их задуматься о безразличии и рисках, которые мы создаем для здоровья нашей планеты.

Фото: Openverse by Almakmak is licensed under CC BY 4.0

По данным Los Angeles Times и других западных и российских изданий, ученые, спустившиеся в специальном аппарате на дно Марианской впадины, обнаружили там пустую бутылку от пива. Причем бутылка была цела, и на ней даже сохранился этикет.

Можно подумать, что это всего лишь странный случай. Ведь Марианская впадина, точка Челленджер-Дип, находится на глубине 10 900 метров, что превосходит высоту самой высокой точки на Земле, горы Эверест, в 8848 метров.

Океанологи серьезно отнеслись к этому случаю. Им хорошо известна уязвимость водных ресурсов нашей планеты. Даже самые отдаленные и недоступные места Земли подвержены риску загрязнения. Экосистемы страдают, даже на таких глубинах, как Марианская впадина.

Этот случай снова поднял вопрос об ответственности человека за сохранение и защиту окружающей среды.

Недавно мы также говорили о другой серьезной проблеме, с которой сталкивается человечество. Ученые бьют тревогу из-за замедления скорости Гольфстрима. Если это тепловое течение затухнет, как уже происходило в истории Земли, планете грозят очень тяжелые времена.