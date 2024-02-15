Эти существа пережили динозавров: находка на дне океана поразила ученых

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Немецкие ученые обнаружили фрагменты морских ежей, возраст которых составляет 104 млн рублей

1:15
Наука

Исследование, проведенное палеонтологической группой под руководством Геттингенского университета, сосредоточилось на изучении образцов отложений из Тихого, Атлантического и Южного океанов, которые ранее находились на глубине от 200 до 4700 метров.

Немецкие ученые обнаружили фрагменты морских ежей, возраст которых составляет 104 млн рублей
Фото: openverse.org by Wonderlane is licensed under CC BY 2.0.

В результате исследования было обнаружено более 40 тысяч фрагментов шипов, принадлежащих неправильным ежам, считающимся "прадедами" современных морских ежей. Эти фрагменты были датированы как минимум 104 миллиона лет назад, что свидетельствует о том, что эти организмы появились еще в раннем меловом периоде, сообщает PLOS ONE.

Ученые также предполагают, что разрушительное падение метеорита в конце мелового периода, которое также привело к массовому вымиранию, существенно изменило глубоководную среду. Изменения морфологии обнаруженных шипов после этого события, такие как их становление более тонкими и менее разнообразными по форме, интерпретируются учеными как "эффект лилипутии".

Это предположение означает, что после массового вымирания, возможно из-за отсутствия достаточного источника пищи на дне глубокого моря, более мелкие виды, такие как неправильные ежи, имели преимущество в выживании.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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