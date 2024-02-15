Роботы начинают обучаться сами. Что это значит для будущего?

Российские ученые создали методы обучения роботов на основе языковых моделей

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские инженеры и программисты разработали новые алгоритмы, позволяющие роботам обучаться на текстовой и визуальной информации, аналогичной тем, что используется в языковых моделях, подобных системам типа чата GPT.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эти интеллектуальные машины могут использовать эту информацию для самостоятельного ориентирования в окружающей обстановке и выполнения сложных задач без участия оператора. Новые методы обучения позволяют роботам строить свои действия на основе данных, полученных из визуальных и текстовых источников. Об этом сообщает Известия.

Работа проводилась на примере обучения роборуки с помощью языковых моделей, алгоритмы которых представляют собой нейронные сети, предварительно обученные на больших объемах данных. Этот подход открывает новые перспективы в создании автономных роботов, способных выполнять разнообразные задачи в различных сферах, от помощи в повседневных делах до работ в недоступных или опасных для человека местах.