Роботы начинают обучаться сами. Что это значит для будущего?

Российские инженеры и программисты разработали новые алгоритмы, позволяющие роботам обучаться на текстовой и визуальной информации, аналогичной тем, что используется в языковых моделях, подобных системам типа чата GPT.

