Загадочные сооружения для жидкости были обнаружены в национальном парке Иерусалима

В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальные производственные сооружения, обнаруженные в национальном парке "Город Давида" в Израиле и датируемые IX веком до нашей эры, представляют собой важный археологический объект, изучаемый совместно исследователями израильского управления древностей и Тель-Авивского университета.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти сооружения, высеченные в скале, включают две установки, вероятно, составляющие единую систему, расположенные примерно в 10 метрах друг от друга.

На вершине скалистого утёса, окружающего одну из установок, обнаружены семь дренажных труб, поддерживающих предположение о передаче жидкости с вершины к каналу. Однако точное предназначение и тип жидкости остаются неясными, несмотря на приглашение экспертов для проведения дополнительных исследований, сообщает "Вокруг Света".

Открытие аналогичного объекта немного южнее, также датированного IX веком до нашей эры, дополняет понимание контекста и значимости этих сооружений. Предполагается, что они могли иметь связь с экономикой храма или дворца, возможно, использовались для ритуальных целей.

Для более глубокого исследования предполагаемой функциональности и назначения этих сооружений, планируются дополнительные анализы почвы и горной породы. Они могут помочь разгадать тайну происхождения и использования этих археологических находок, расширяя наше понимание древних технологий и обычаев.