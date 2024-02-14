Загадочные сооружения для жидкости были обнаружены в национальном парке Иерусалима

Уникальные производственные сооружения, обнаруженные в национальном парке "Город Давида" в Израиле и датируемые IX веком до нашей эры, представляют собой важный археологический объект, изучаемый совместно исследователями израильского управления древностей и Тель-Авивского университета.
Эти сооружения, высеченные в скале, включают две установки, вероятно, составляющие единую систему, расположенные примерно в 10 метрах друг от друга.
На вершине скалистого утёса, окружающего одну из установок, обнаружены семь дренажных труб, поддерживающих предположение о передаче жидкости с вершины к каналу. Однако точное предназначение и тип жидкости остаются неясными, несмотря на приглашение экспертов для проведения дополнительных исследований, сообщает "Вокруг Света".
Открытие аналогичного объекта немного южнее, также датированного IX веком до нашей эры, дополняет понимание контекста и значимости этих сооружений. Предполагается, что они могли иметь связь с экономикой храма или дворца, возможно, использовались для ритуальных целей.
Для более глубокого исследования предполагаемой функциональности и назначения этих сооружений, планируются дополнительные анализы почвы и горной породы. Они могут помочь разгадать тайну происхождения и использования этих археологических находок, расширяя наше понимание древних технологий и обычаев.
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