Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Отоларинголог Винговатов назвал ОРВИ самой частой болезнью в зимнее время
Биатлонистка из РФ Слепцова заявила, что не готова вернуться в спорт
Результаты ночных ударов ракет и "Гераней" по Украине
Виды ресниц для наращивания
Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен
Чего лучше не говорить инспектору ДПС: советы от представителя ГИБДД
В Киеве сообщили об убийстве украинского баскетболиста в ФРГ за происхождение
Юристы назвали маткапитал среди важных моментов развода супругов
В России хотят законодательно заменить городские телефоны мобильными — полностью и окончательно

РБК сообщил о подготовке к замене местной телефонной связи на мобильную

1:42
Наука » Технологии

В России хотят законодательно заменить городские телефоны мобильными — с таким предложением выступили участники телекоммуникационного рынка, пишет РБК в понедельник.

РБК сообщил о подготовке к замене местной телефонной связи на мобильную
Фото: PxHere is licensed under CC0

Издание ознакомилось со Стратегией развития отрасли связи до 2035 года. Среди прочего она содержит пункт "создание правовой основы для замены услуг местной телефонной связи услугами мобильной связи", включённый по инициативе "Ростелекома" и его "дочки" "Т2 РТК Холдинг" (работает под брендом Tele2). Техническая возможность для этого будет — согласно Стратегии, к 2035 году 60% россиян будет жить в зоне покрытия 5G.

"Речь об отключении местной телефонии, конечно же, не идёт. Какую связь использовать (мобильную или иную) — личный выбор каждого пользователя", — успокоили в Минцифры.

Тем не менее прогресс не остановить, и провайдеры стремятся всячески его ускорить. "Когда-то придётся задуматься об отказе от устаревших медных технологий, как это уже происходит в некоторых странах, и переходить на альтернативные решения", — признал источник, близкий к "Ростелекому".

Действительно, крупнейший британский оператор Vodafone планирует отключить медные телефонные линии уже в 2025 году, потому что их поддержание в рабочем состоянии дорого и сложно.

В Москве отказ от медной "последней мили" тоже идёт полным ходом. Но обычные телефоны остаются — они работают через VoIP (Voice over IP, интернет-телефония). Так что для абонентов ничего не меняется, кроме того, что эта технология требует электропитания и при отключении света замолчит и телефон.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
Последние материалы
Результаты ночных ударов ракет и "Гераней" по Украине
Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен
В Киеве сообщили об убийстве украинского баскетболиста в ФРГ за происхождение
Чего лучше не говорить инспектору ДПС: советы от представителя ГИБДД
Юристы назвали маткапитал среди важных моментов развода супругов
Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых
Яркие и солнечные цветы: рассказываем о форзиции
Юрист Коломийцев рассказал о возможных штрафах для дачника при уборке снега
Российская нефть Sokol уступает Urals на индийском рынке из-за проблем с платежами
ЦБ: в Москве и области взяли почти 23 тысяч кредитных каникул
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников