В России хотят законодательно заменить городские телефоны мобильными — полностью и окончательно

РБК сообщил о подготовке к замене местной телефонной связи на мобильную

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В России хотят законодательно заменить городские телефоны мобильными — с таким предложением выступили участники телекоммуникационного рынка, пишет РБК в понедельник.

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Издание ознакомилось со Стратегией развития отрасли связи до 2035 года. Среди прочего она содержит пункт "создание правовой основы для замены услуг местной телефонной связи услугами мобильной связи", включённый по инициативе "Ростелекома" и его "дочки" "Т2 РТК Холдинг" (работает под брендом Tele2). Техническая возможность для этого будет — согласно Стратегии, к 2035 году 60% россиян будет жить в зоне покрытия 5G.

"Речь об отключении местной телефонии, конечно же, не идёт. Какую связь использовать (мобильную или иную) — личный выбор каждого пользователя", — успокоили в Минцифры.

Тем не менее прогресс не остановить, и провайдеры стремятся всячески его ускорить. "Когда-то придётся задуматься об отказе от устаревших медных технологий, как это уже происходит в некоторых странах, и переходить на альтернативные решения", — признал источник, близкий к "Ростелекому".

Действительно, крупнейший британский оператор Vodafone планирует отключить медные телефонные линии уже в 2025 году, потому что их поддержание в рабочем состоянии дорого и сложно.

В Москве отказ от медной "последней мили" тоже идёт полным ходом. Но обычные телефоны остаются — они работают через VoIP (Voice over IP, интернет-телефония). Так что для абонентов ничего не меняется, кроме того, что эта технология требует электропитания и при отключении света замолчит и телефон.