Один из самых ярких источников гамма-излучения в нашей Галактике, 2FHL J1745.1-3035 недалеко от её центра, — туманность, подпитываемая пульсарным ветром. К таким выводам пришли астрономы во главе с доктором Стефано Маркези из Болонского университета в Италии.
Они проанализировали данные космических телескопов XMM-Newton, Chandra и NuSTA и поняли, что ослепительно сияющий в рентгеновском и гамма-диапазонах (спектр излучения соответствует модели нарушенного степенного закона с энергией разрыва около 7 кэВ) объект довольно компактен и не расширяется.
Похоже, что 2FHL J1745.1-3035 — мощная пульсарная ветровая туманность (Pulsar Wind Nebula, PWN). Это особый вид туманностей, возникающих на останках взорвавшихся сверхновых и подпитываемых их звёздным ветром.
Если исследователи не ошиблись в своих выкладках, пульсарная туманность в центре Млечного пути — самая массивная из ныне известных, светящих в гамма-лучах.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.