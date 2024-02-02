"Ветровая туманность" ослепительно сияет гамма-лучами из центра Галактики

Астрономы идентифицировали источник мощного гамма-излучения у центра Галактики

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Один из самых ярких источников гамма-излучения в нашей Галактике, 2FHL J1745.1-3035 недалеко от её центра, — туманность, подпитываемая пульсарным ветром. К таким выводам пришли астрономы во главе с доктором Стефано Маркези из Болонского университета в Италии.

Фото: Flickr by Judy Schmidt is licensed under CC BY 2.0 DEED

Они проанализировали данные космических телескопов XMM-Newton, Chandra и NuSTA и поняли, что ослепительно сияющий в рентгеновском и гамма-диапазонах (спектр излучения соответствует модели нарушенного степенного закона с энергией разрыва около 7 кэВ) объект довольно компактен и не расширяется.

Похоже, что 2FHL J1745.1-3035 — мощная пульсарная ветровая туманность (Pulsar Wind Nebula, PWN). Это особый вид туманностей, возникающих на останках взорвавшихся сверхновых и подпитываемых их звёздным ветром.

Если исследователи не ошиблись в своих выкладках, пульсарная туманность в центре Млечного пути — самая массивная из ныне известных, светящих в гамма-лучах.