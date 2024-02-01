В КНР испытали на человеке нейроимплант, который является конкурентом Neuralink Маска

В Китае вернули подвижность парализованному мужчине аналогом импланта Маска

0:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые разработали уникальное устройство под названием Neural Electronic Opportunity (NEO), которое успешно вернуло двигательные функции парализованному мужчине. Это конкурент известному изобретению американского гения Илона Маска.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно сообщению South China Morning Post, специалисты университета Цинхуа провели успешные испытания нейроинтерфейса на пациенте, лишенном возможности двигать конечностями. Благодаря алгоритму машинного обучения, разработанному китайскими учеными, мужчина теперь сможет есть и пить. Вживленный в пациента микрочип демонстрирует первые позитивные результаты после всего трех месяцев тренировок, начатых осенью прошлого года.

Ученые продолжат работу над новой разработкой, чтобы в будущем значительно улучшить качество жизни людей с параличом.