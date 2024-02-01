В КНР испытали на человеке нейроимплант, который является конкурентом Neuralink Маска

Китайские ученые разработали уникальное устройство под названием Neural Electronic Opportunity (NEO), которое успешно вернуло двигательные функции парализованному мужчине. Это конкурент известному изобретению американского гения Илона Маска.
Согласно сообщению South China Morning Post, специалисты университета Цинхуа провели успешные испытания нейроинтерфейса на пациенте, лишенном возможности двигать конечностями. Благодаря алгоритму машинного обучения, разработанному китайскими учеными, мужчина теперь сможет есть и пить. Вживленный в пациента микрочип демонстрирует первые позитивные результаты после всего трех месяцев тренировок, начатых осенью прошлого года.
Ученые продолжат работу над новой разработкой, чтобы в будущем значительно улучшить качество жизни людей с параличом.
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