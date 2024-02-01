Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ: Купюры номиналом 5 рублей заняли 3% процента от оборота банкнот
Ученые назвали аромат, снижающий стресс и агрессию во время вождения
В Евросоюзе договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет
Изворотливость опытных хозяек: как побороть запах плесени, исходящий от старых книг
Собчак заметила "милый фетиш" и "голую вечеринку" в фильме "Мастер и Маргарита"
Как подобрать форму ногтей: советы мастеров по маникюру
Стоматолог Ожерельев рассказал, что сон на боку приводит к изменению структуры челюсти и формы лица
Эксперты рассказали, как не перегреть двигатель, если есть утечка антифриза
Семь упражнений для мышц жвиота
В КНР испытали на человеке нейроимплант, который является конкурентом Neuralink Маска

В Китае вернули подвижность парализованному мужчине аналогом импланта Маска

0:13
Наука

Китайские ученые разработали уникальное устройство под названием Neural Electronic Opportunity (NEO), которое успешно вернуло двигательные функции парализованному мужчине. Это конкурент известному изобретению американского гения Илона Маска.

В Китае вернули подвижность парализованному мужчине аналогом импланта Маска
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно сообщению South China Morning Post, специалисты университета Цинхуа провели успешные испытания нейроинтерфейса на пациенте, лишенном возможности двигать конечностями. Благодаря алгоритму машинного обучения, разработанному китайскими учеными, мужчина теперь сможет есть и пить. Вживленный в пациента микрочип демонстрирует первые позитивные результаты после всего трех месяцев тренировок, начатых осенью прошлого года.

Ученые продолжат работу над новой разработкой, чтобы в будущем значительно улучшить качество жизни людей с параличом.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
Минобороны России и Китая рассчитывают друг на друга в противостоянии США Любовь Степушова За неделю на Украине уничтожено несколько типов новейшего оружия НАТО Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Последние материалы
Джулия Робертс поделилась романтичным снимком с мужем
Ученые обнаружили способность тараканов адаптироваться к человеческим ловушкам
Водонаева и Боня признались, что мечтают о свидании с Колей Лукашенко
Конгрессменов США возмутил новый скандал с коррупцией на Украине
Эксперт Колташов: в США начнётся гражданская война после их бегства из Европы
Станислав Садальский занялся стендапом
Guardian: не все государства ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов ВСУ
Неопытные хозяйки не знают, как очистить ванну от марганцовки и пятен: рассказываем о способах
Подоляк призвал не политизировать отставку Залужного
Певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников