Нет худа без добра: из-за глобального потепления комаров ждёт катастрофа

Открыто пагубное влияние глобального потепления на здоровье комаров

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Глобальное потепление понемногу убивает комаров, выяснили учёные из Университета Вандербильта (США). Об их открытии рассказывает PLOS Pathogens.

Фото: Getty Images by arlindo71

Вопрос далеко не праздный: комары не просто досаждают людям по всему миру — они переносят опасные инфекции. По данным ВОЗ, ежегодно жертвами трансмиссивных (передающихся живыми организмами-переносчиками) заболеваний становятся более 700 тысяч человек.

Для изучения выживаемости комаров в зависимости от температуры окружающей среды взяли 7000 самок Anopheles gambiae (комплекс морфологически неотличимых видов, в наибольшей степени ответственных за распространение малярии и слоновьей болезни в Африке) и посадили их в камеры с температурой 27, 30 и 32 °C и влажностью 75%.

Кровососущие прекрасно росли и развивались, потом их заражали болезнетворными бактериями — комары тоже болеют и у них есть иммунитет — и проверяли иммунный ответ, благо у них его отлично видно под микроскопом.

Обнаружена чёткая корреляция: чем жарче — тем слабее реакция комариного иммунитета. Кроме того, сила иммунного ответа зависит от возраста. Учёные считают, что эти факторы взаимосвязаны — жара уменьшает возраст снижения иммунитета.

"Эти эффекты взаимосвязаны, поскольку если у комаров более слабый иммунный ответ и они с большей вероятностью заразятся, у них также потенциально больше шансов умереть от инфекции. А если они умрут прежде, чем смогут укусить свою следующую жертву, это может снизить вероятность передачи болезни", — резюмировали авторы исследования.