Названа причина, по которой мы любим запах цветов

Нейробиолог и консультант по биологии Домашней школы "ИнтернетУрок" Виктория Давлетбаева раскрыла механизм, по которому люди различают запахи.
Она объяснила, что летучие вещества, попадая на рецепторные клетки в носу, инициируют электрохимический сигнал, который передается в обонятельные луковицы и затем направляется в подкорковые центры мозга, где происходит эмоциональное окрашивание в лимбической системе.
Центр обоняния мозга обрабатывает сигнал, превращая его в восприятие запаха, а передняя кора формирует представление о предмете и сравнивает его с другими известными запахами. Она также подчеркнула, что большинство цветов не имеют запаха, некоторые же могут исходить неприятные ароматы, но человек культивировал те цветы, которые приятно пахнут.
Давлетбаева пояснила, что привлекательность запаха цветков связана с тем, что запах цветка часто совпадает с запахом его будущего плода. Эволюционно растения "заинтересованы" в том, чтобы человек собирал и ел их плоды, что способствует распространению семян, сообщает "Вокруг Света".
Давлетбаева также отметила, что многие цветы используют свой приятный запах для привлечения животных, которые могут быть полезны для растения. В пример приведен случай тупаев, маленьких зверьков из джунглей Юго-Восточной Азии, которые используют цветок хищного кувшинчика в качестве унитаза. Растение затем перерабатывает попадающие внутрь экскременты в удобрения, что представляет собой неочевидную причину для красоты и аромата цветка.
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