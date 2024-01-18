Сейсмологи: напряжение Вранча грозит супертолчками на Кубани, Кавказе, Украине и в Крыму

Сейсмологи: землетрясение из зоны Вранча может ударить по Украине, югу РФ и Кавказу

3:44 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Дискуссии в чатах геологов и сейсмологов содержат немало утверждений о тектоническом напряжении, якобы накопившемся в так называемой "Зоне Вранча". В случае его "реализации" удар пойдёт по Украине, возможно — якобы по югу России (Кубань, Крым, Кавказ), в Турцию и прилежащие страны.

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

Озабоченность у специалистов (и обычных людей) вызывает то, что такое накопление напряжения часто предшествует разрушительному землетрясению, аналогичному катаклизму в Турции.

Зона Вранча — это сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных и Восточных Карпат в уезде Вранча, Румыния. Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3 балла.

Конечно, никакой конкретики по времени возможной катастрофы у сейсмологов пока нет. Эксперты говорят, что разрушительное землетрясение возможно "через два-три месяца или через два года" — а геологи напоминают, что спрогнозировать землетрясение пока возможно за "минуты или максимум часы до него".

"Читаем в специализированных чатах геологов и сейсмологов о накопившемся в "Зоне Вранча" напряжении. Пищущим "вот и природа сама разберётся с Украиной" напомним - рядом не только находятся Кавказ, Крым и Кубань, но и наша будущая земля с весьма большой частью будущих "сверхновых граждан России", — пишут авторы Telegram-агентства AB News.

И людей с гражданской инфраструктурой можно и нужно жалеть — иначе Россия давно бы сделала из Украины вторые Газу или Хиросиму.

Как пояснил Pravda. Ru заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян, он "не видел материалов, на основании которых сделаны выводы о напряжении".

Однако замглавы ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук предполагает, что такие выводы сделаны "из тех соображений, что реализации напряжений и мощнейших землетрясений (там) давно не было".

"В принципе в зоне Вранча возникают сильные землетрясения, ощущаемые на значительных расстояниях. Очаги "Вранча" находятся на интервале порядка 150-170 км, так что толчки ощущаются вплоть до Москвы".

Сейсмолог напомнил — сильнейшее землетрясение "оттуда" случилось, например, в 1976 году, а до этого были суперземлетрясения 1802, 1940 годов. Магнитуда таких землетрясений довольно легко "набирает" 7,2 и 7,4.

Отвечая на вопрос, может ли гипотетическое землетрясение задеть зону Крыма, Кубани или Кавказа, эксперт пояснил, что интенсивность сотрясений в пространстве очень зависит от азимута (цепочек землетрясений). В частности, в сторону Русской платформы они гораздо дальше ощущаются, чем в южном направлении.

Отметим, что представитель AFAD в Турции уже выступил с экстренным официальным заявлением в декабре-2023 - в котором сообщил, что "много разломов ждут прорыва, землетрясения могут затронуть Турцию, Сирию, Израиль, Крым и Сочи, Украину".

Сейсмолог подчеркнул, что "после катастрофического землетрясения 2022 года случилось более 6000 афтершоков (в том числе сносящих целых посёлки и города) в Сирии, Египте.