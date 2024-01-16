Динозавр размером с собачку: ученые удивились находке в северной Патагонии

Аргентинские ученые обнаружили останки удивительного динозавра

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Фонда естественной истории Феликса де Азара в Аргентине обнаружили частично сохранившийся скелет маленького колючего динозавра в северной Патагонии. Он оказался родственником бронированных анкилозавров и стегозавров, ранее известных только в северном полушарии.

Фото: Openverse by SlvrHwk is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот динозавр получил название Jakapil kaniukura, что на языке коренных народов означает "щитоносец" и "гребень и камень". Скелет принадлежал несовершеннолетнему ящеру высотой до полутора метров и весом, сравнимым с упитанной домашней кошкой, который, вероятно, передвигался на двух ногах.

Палеонтологи утверждают, что J. kaniukura был вынослив и обладал защитными шипами от шеи до хвоста. Его короткий клюв мог наносить сильные удары и прокусывать твердые поверхности. Несмотря на относительно небольшие размеры, динозавр был травоядным, что отражается в строении его зубов, напоминающих стегозавра, сообщает Scientific Reports.

J. kaniukura жил примерно 97-94 миллиона лет назад в Меловом периоде. Этот южный динозавр представляет собой новую ветвь тиреофоров, ранее неизвестных в Южной Америке. Находка также указывает на более широкий ареал распространения этих динозавров по планете, чем предполагали палеонтологи.