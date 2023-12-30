Названы последствия отклонения от нормы отхода ко сну

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Согласно статье в журнале Psychological Bulletin, современные люди страдают от недостатка сна, а его влияние на эмоциональное состояние имеет большое значение для психического здоровья.

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Ученые проанализировали 154 исследования с участием 5715 испытуемых, проведенные в течение 50 лет, чтобы выяснить, как различные формы недосыпания влияют на эмоции.

Эксперименты включали три основные группы: изменение времени сна, лишение сна на длительный срок и периодическое пробуждение в течение ночи. Все три типа недосыпания привели к уменьшению положительных эмоций, таких как радость и удовлетворение, а также усилению симптомов тревоги, включая учащенное сердцебиение, сообщает "Вокруг Света".

Даже кратковременная потеря сна, например, промедление на час или два, вызывала подобные эффекты. Наблюдений об усилении симптомов депрессии было меньше, но результаты указывают на общее негативное воздействие недостатка сна на эмоциональное благополучие.