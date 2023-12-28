Новый российский поезд "Финист" вышел в путь

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С 28 декабря в Свердловской области начал курсировать новый электропоезд "Финист", сообщили в среду РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Фото: TG-канал РЖД

Новый состав — та же "Ласточка", построенная с использованием отечественных комплектующих. В ноябре завод "Уральские локомотивы" получил сертификат соответствия на полностью импортозамещённую модель ЭС104.

Различия с предшественником всё же есть. В российской версии "Ласточки" 416 мест против 346, как было раньше, три туалета вместо двух. Остальное — плюс-минус как было: 160 км/ч, климат-контроль, USB-разъёмы для гаджетов.

Завод уже отправил заказчику четыре состава из 12, которые должен изготовить в уходящем году. Они пока будут перевозить пассажиров по действующим пригородным маршрутам в Свердловской области.

Название новому поезду выбрали народным голосованием на сайте РЖД.

"Финист, как и Феникс, только на русский манер, — это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", — объяснили в компании.

Ранее "Уральские локомотивы" передали "Российским железным дорогам" первый полностью отечественный грузовой магистральный электровоз 3ЭС8 "Малахит".